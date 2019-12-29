Çiftçiler Birliği ile Patates Üreticileri Birliği yarın işbirliği protokolü imzalıyor

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği (KTÇB) ile Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği, “Kuzey Kıbrıs’ta Üretim Bir Bütün” sloganıyla yarın işbirliği protokolü imzalıyor.

KTÇB Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, işbirliği protokolü yarın saat 11.00’de Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Merkezi’nde imzalanacak. İmza törenine tarım sektöründeki üreticiler de davet edildi.

Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven, imzalanacak protokolle ilgili açıklamasında, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile ülke pazarlarındaki sürdürülebilir yapıya katkı koymakla beraber dünya pazarlarına Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin Dünya Çiftçiler Birliği üyeliği aracılığıyla ulaşacaklarına inanç belirtti.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle ise, tarım sektörü içerisinde tüm sivil toplum örgütleriyle protokol imzalamaya hazır olduklarını belirterek, amaçlarının; ülkenin beşiği olan tarım sektörünün sürdürebilir politikalarla yürütülebilmesi için çalışmak olduğunu kaydetti.

29/12/2019 16:30