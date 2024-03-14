Çiftçiler Birliği Kadın Konseyi ve Creditwest Bank iş yaşamındaki kadınları bir araya getirdi

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14/03/2024

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Çiftçiler Birliği Kadın Konseyi ve Creditwest Bank iş yaşamındaki kadınları bir araya getirdi

 Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Kadın Konseyi ve Creditwest Bank ev sahipliğinde kadın üreticilere yönelik Dünya Kadınlar Günü’ne özel “Kadınların Gücünü Kutluyoruz” etkinliği Lefkoşa’daki Rüstem Kitabevi’nde gerçekleşti.

Bankadan verilen bilgiye göre, etkinliğe Kuzey Kıbrıs’ın tüm bölgelerinden gelen kadın üreticilerin yanı sıra iş kadınları, diğer kadın örgüt temsilcileri,  kadın milletvekilleri ile eski kadın bürokratlar katıldı.

Etkinlikte, Çiftçiler Birliği Kadın Konseyi Yöneticisi Aslı Özgüç, Creditwest Bank Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy ve Çiftçiler Birliği Kadın Konseyi Kurucusu Şenay Dürüst konuşma yaptı.

14/03/2024 18:12
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TAGS: Çiftçiler Birliği, Creditwest Bank
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