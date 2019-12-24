Çiftçiler Birliği, Tarım Bölümü Öğrencilerine Traktör Hibe Edecek

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği “Geleceğimize Umut Ekelim” sloganıyla düzenlenecek törenle Güzelyurt Meslek Lisesi Tarım Bölümü Öğrencilerine traktör hibe edecek.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre tören, 27 Aralık Cuma günü saat 11:00’de gerçekleştirilecek.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin gençlerin eğitimlerine katkı koyarak onların geleceğe umutla bakmasını sağlamanın en temel görevleri arasında olduğuna inandığı kaydedilen açıklamada, okulun bir süre önce ziyaret edildiği ve en büyük eksikliklerinin bir traktör olduğunun görüldüğü kaydedildi.

Amaçlarının öğrencileri motive ederek geleceğe emin adımlarla yürümelerine küçük bir katkı sağlamak olduğu ifade edilen açıklamada, “Miras aldığımız topraklarımıza sahip çıkmanın yolu ancak bundan geçer” denildi.

24/12/2019 14:21