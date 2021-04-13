Çiftçiler, Meclis Başkanından destek istedi, ‘başkan mecliste eleştiremem’ dedi

Yaşadıkları sıkıntılarla ilgili Başbakan Ersan Saner ile görüştükten sonra traktörlerini Başbakanlıktan çeken ve Cumhuriyet Meclisine giden Çiftçiler Birliği, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile görüştü.

Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle meclis başkanı Önder Sennaroğlu ile birlikte basına açıklama yaptı.

Kelle: Tarım ve hayvancılık üzerinden politika yapılıyor

Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, çiftçilerin yaşadığı sıkıntılardan bahsederek “Vatandaş ve kamuoyu gerçekleri bilsin. Çiftçiler zor durumda. Cebimizden politika yapılıyor. Tarım ve hayvancılık üzerinden politika yapılıyor. İçimizden gelen birisiniz. Rakamları ortaya koyun ve mecliste dile getirin. izleyici olarak mecliste yer almak isteriz” ifadelerini kullandı.

Sennaroğlu: Hükümetin tarım politikasını eleştirmemi beklemeyin

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu da çiftçlerin yaşadığı sorunları iyi bildiklerini belirterek, “Her platformda sıkıntılarınızı dile getirmek isterim. Kimse benim sesimi kısamaz. Meclis başkanıyım tarafsızlık ve yasal mevzuat gereği hükümeti eleştiremem. Parlamentoda benden hükümetin tarım politikasını eleştirmemi beklemeyin. Etik olmaz. Parti disiplinine uymaz. Desteklerle ilgili rakamlar komik hale düşmüştür. 2018’de 25 kilo yem alınırken şimdi 3-5 kilo alabilirsiniz Akaryakıt alımlarında düşüş yaşandı. UBP içinde ve her platformda dile getireceğim” dedi.

Kelle: Mecliste konuşamayacaksanız başbakandan izin alacağız

Bunun üzerine Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, “Mecliste konuşamayacaksanız başbakandan izin alacağız. Kendi sesimizi duyurmayacaksak meclis bizim evimiz olmaktan çıkar. Başbakan ve tarım bakanı ile görüşmeler yaptık. Herkes konuları biliyor. Patates, üretenlerin elinde kaldı. Bugün yaptığımız eylem değil toplantıdır. Daha önceki eylemde 400 araçla gelmiştik. Biz demek ki ifade edemedik” şeklinde konuştu.

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13/04/2021 17:00