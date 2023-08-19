Çiftçiler uyardı: Ayçiçeği tarlalarında çıplak fotoğraf çektirmeyin

Bir ayçiçeği çiftliği, fotoğraf çektirmek için soyunanların sayısındaki artışın ardından ziyaretçilere kıyafetlerini çıkarmamaları çağrısında bulundu.

İngiltere'nin Portsmouth kentine çok uzak olmayan Hayling Adası'ndaki Stoke Meyve Çiftliği, tarlasında "çıplak fotoğraf çekimi yapıldığı ihbarlarının arttığını" açıkladı.

Çiftlik Facebook'ta "Herkese hatırlatırız, biz bir aile bölgesiyiz ve lütfen ayçiçeklerinin içinde kıyafetlerinizi çıkarmayın!" diye yazdı.

Çıplak fotoğraf çekimi yapıldığı ihbarlarında artış var ve lütfen bu durum halka açık etkinliklerimiz sırasında gerçekleşmesin.

Northney köyündeki meyve çiftliğinin bir bölümü olan, ziyaretçilerin ilgisini çeken Sam's Sunflowers'da bir aydan kısa sürede 4 çıplak fotoğraf çekiminin gerçekleştiği söyleniyor.

Ziyaretçiler, çiftliğin Facebook paylaşımında çıplaklığın bir kısmına şahit olduklarını söylese de çoğu işin komik tarafını görmeye istekliydi.

Biri şöyle dedi:

Evet, bir 'seansa' denk geldik. Namus düşkünü değilim ama en iyi çiçekleri ararken neredeyse çıplak bedenler görmeyi beklemiyorum.

İkinci bir yorumdaysa başka birisi, oğlunun üstsüz bir kadınla karşılaştığında "gözlerinin faltaşı gibi açıldığını" söyledi.

Tarlanın sahibi Sam Wilson, 4 olaydan üçünün, cazibe merkezinin 28 Temmuz'da sezonu açmasının ardından aynı gün yaşandığını söyledi.

BBC'ye, "Burada her zaman fotoğraf çekildi ama bunlar her zaman saygıyla yapıldı ve diğer insanları etkilemeyecek şekilde organize edildi" dedi ve bunların "münferit" olaylar olduğunu ekledi.

İnsanlar eğleniyor ve Instagram'ları için fotoğraf çekiyorlar ama biz sadece kıyafetlerini çıkarmamalarını istiyoruz.

Kaynak:Independent Türkçe