Çiftçilerden eylem uyarısı...

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17/06/2022

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Çiftçilerden eylem uyarısı...

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, ek bütçede çiftçi için ayrılan payın yetersiz olduğunu belirterek, bütçe konusunda düzenleme yapılmazsa eylem yapacakları uyarısında bulundu.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’la yaptığı görüşme sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, ek bütçede çiftçi için yer alan payı kabul etmeyeceklerini kaydederek, çiftçinin yaşadığı mağduriyetten tüketicinin de etkileneceğini söyledi.

Mazot fiyatlarına değinen Nizam, “Dünyada bir hububat savaşı varken bizim memleketimiz bunu görmezden geliyor. Çiftçi için ayrılan mazot fiyatı kabul edilemez” dedi.

Bir çiftçi politikası yaratarak üretimi daha ileri taşımak istediklerini vurgulayan Nizam, yöneticilerin  üretimi görmezden geldiğini iddia etti.

Çiftçilere verilecek desteğe yapılan artışın yetersiz olduğunu savunan Nizam, artışın yüzde 15’inin tarım sigortasına kesildiğini ve bu şekilde tarım politikasının sürdürülemeyeceğini anlattı.

17/06/2022 17:56
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TAGS: Çiftçilerden eylem uyarısı...
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