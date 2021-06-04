Çiftçilerden hayvancıların eylemine araçlı destek

Çiftçiler Birliği, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin eylemine destek belirtti.

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04/06/2021

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Çiftçilerden hayvancıların eylemine araçlı destek

Çiftçiler Birliği, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin eylemine bugünden itibaren araçlarla birlikte destek vereceklerini duyurdu.

Birlikten yapılan açıklamada, "Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Pazartesi gününden bu yana başlatmış oldukları eylemi yakından takip etmekteyiz. Her ne kadar tarımın her kesimini savunacak ve geleceğimizi garanti altına alacak ortak bir mücadelenin bugün için mümkün olmadığını da üzülerek gözlemledik" denildi.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'nin kurulduğu günden bu yana Kıbrıs Türk köylüsünün, çiftçisinin savunucusu ve hamisi olduğu belirtilen açıklamada, "Geçmişten gelen bu misyonun bir parçası olarak Çiftçiler Birliği, Hayvancılar Birliği'nin yönetimi ve üyesi ile gelinen aşamada sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına destek vermek maksatı ile yarın Yönetim Kurulu üyelerimiz, devam etmesi kararlaştırılan hayvancı eylemine, araçları ile destek olmaya karar vermiştir" ifadeleri yer aldı.

Çiftçiler Birliği, tüm paydaşlar ile sürdürülebilir bir tarım politikası için birlik olunmasını temenni etti.

04/06/2021 08:59
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