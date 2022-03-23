Çiftçiye 2 Milyon 529 Milyon Euro Yardım

Rum Bakanlar Kurulu, çiftçilere ve bazı örgütlere mali yardımda bulunma kararı aldı.

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23/03/2022

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Çiftçiye 2 Milyon 529 Milyon Euro Yardım

Rum Bakanlar Kurulu, çiftçilere ve bazı örgütlere mali yardımda bulunma kararı aldı.

Haravgi ve diğer gazetelere göre bu çerçevede 2020-2021 döneminde yaşanan olumsuz hava koşulları ve diğer sebeplerle zarara uğramış çiftçilere toplamda 2 milyon 529 bin Euro mali yardımda bulunulacak.

Rum Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu (PEO) Emekliler Birliği, Sağcı İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SEK) Emekli Refah Örgütü ve Yaşlılar Örgütü’ne 2022 yılı için 20’şer bin Euro mali yardım verilecek.

23/03/2022 10:54
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TAGS: Rum Bakanlar Kurulu, çiftç, yardım, mali yardım
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