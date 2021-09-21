Çiftleşme kazası: Dişi gergedan boğularak hayatını kaybetti

Hollanda'da dişi gergedan çiftleşme kuru sırasında yaşanan kazada boğuldu.

Eylülün başında Emmen bölgesindeki Wildlands Hayvanat Bahçesi'ne Limpopo adlı bir erkek gergedan getirildi.

Beyaz gergedan türündeki Limpopo, bir önceki hayvanat bahçesinde Avrupa'da yürütülen hayvan üreme çalışmaları kapsamında üç dişi gergedanla çiftleştirilmişti.

Limpopo, Wildlands Hayvanat Bahçesi'nin görevlileri tarafından dikkatlice Elena ve Zahra adlı dişi gergedanların bulunduğu kafese yerleştirildiğindeyse ortalık karıştı.

Kafeste bir müddet sonra Limpopo iki dişi gergedanın da peşinden koşmaya başladı. Zahra'nın peşini bırakıp kendine daha yakın olan Elena'ya yönelen Limpopo, dişi gergedanı bir süre yakalamaya çalıştı.

Yaklaşık 15 dakika süren aralıksız kovalamacadan yorgun düşen Elena'ysa, dengesini kaybedip kayarak su dolu sığ bir havuza düştü. Havuzda yan dönen ve kendini bir türlü yerden kaldıramayan Elena, boğularak yaşamını yitirdi.

Bu sırada hayvanat bahçesi görevlileri Elena'nın yardımına koşsa da duruma vaktinde müdahale etmeyi başaramadılar.

Hayvanat bahçesinin veteriner hekimi Job Stumpel, erkek ve dişi gergedanlar çiftleşmeleri için aynı yere yerleştirildiğinde genellikle yetkililerin müdahale etmesinin gerekli olduğunu söyledi.

Öte yandan Stumpel, ilk defa böyle ölümle sonuçlanan bir çiftleşme gördüğünü de sözlerine ekledi.





Independent Türkçe, Phys.org, Gulf News

Derleyen: Yasin Sofuoğlu

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21/09/2021 09:20