Çiğ ıspanak yemeniz için 5 neden

Ispanak konusuna değindiğimizde, çiğ olarak tüketmenin yüksek C vitamini içeriğini korumanın iyi bir yolu olduğunu söyleyebiliriz.Çiğ ıspanak ayrıca pişmiş ıspanaktan daha az kaloriye sahip olmakla beraber bu da pişirme sırasında büyük ölçüde kaybedilen folat besin değerlerini korumasını sağlar.

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25/03/2022

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Çiğ ıspanak yemeniz için 5 neden

1. Beyninizi korur 

Ispanağın potasyum, folat gibi çeşitli bileşenleri ve çeşitli antioksidanları içermesi nedeniyle düzenli olarak tüketen kişilere nörolojik faydalar sağlar.

2. Kan basıncını düzenler 

Nöroloji bilimine göre folit asit içeren besinler Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır, bu nedenle ıspanak, nöronal veya bilişsel gerileme riski yüksek olan insanlar için çok iyi bir seçenektir.

Ispanakta bulunan potasyum oranı yüksekken, sodyum oranı düşüktür. Bu mineral bileşimi, potasyum kan basıncını düzenlemeye yardımcı olurken sodyum yükselttiğinden yüksek tansiyonu olan hastalar için bir avantajdır.

3. Kanserle savaşan bir besindir 

Ispanak içerdiği potasyum nedeniyle yüksek tansiyon tedavisine yardımcı olan ek besindir.
Ispanak, çeşitli kanser türlerinin tedavisinde ve önlenmesinde umut vaat eden birkaç önemli bileşen içerir. Ispanağın içerdiği folik asit, tokoferol ve klorofilin gibi farklı değerler, bu hastalığa karşı mücadele etmede faydalı olan organizmaların güçlenmesine yardımcı olur.

4. Kemiklerinizi güçlendirir 

Ispanak, yüksek düzeyde K vitaminine sahip olması nedeniyle kemik dokusundaki kalsiyumu tutmaya çalışır ve sonradan mineralize olacak matriksi üretir. Bunun dışında manganez, bakır, magnezyum, çinko ve fosfor gibi diğer mineraller de güçlü kemikler oluşturmaya yardımcı olur.

 Bu vitamin değeri, herhangi bir kişide oluşacak osteoporoz gelişimini yavaşlatır. Bu mineraller aynı zamanda sağlıklı diş ve tırnakların korunması için de gereklidir.

5. Kaslarınızı güçlendirir


C0-Q10 faktörü adı verilen bir ıspanak bileşeni, aynı zamanda bir antioksidandır, kasların güçlenmesinde önemli rol oynar. Özellikle vücudun her yerine sürekli kan pompalayan kalp kaslarında göz ardı edilemeyecek bir öneme sahiptir.

Son olarak, oksalat içeren bir besin olması nedeniyle artrit, gut, osteoartrit ve böbrek, kolik rahatsızlığı olanlar tarafından kaçınılması gereken bir besin olduğunu hatırlatıyoruz. Bu rahatsızlıkları olmayan biriyseniz, sorunsuz bir şekilde ıspanağın tadını çıkarabilirsiniz.

 

25/03/2022 15:59
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TAGS: Çiğ ıspanak, sağlık, haber
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