Çiğ mi pişmiş mi? Hangisi daha faydalı açıklıyoruz

Yumurta sağlıklı beslenmenin en önemli yiyeceklerinden biridir. Özellikle kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olan yumurta, birçok araştırmaya göre, en önemli protein kaynağıdır.

Uzmanlar, günde en az 1 kere tüketilmesi gerektiğini belirtirken, en önemli proteinin tavuk yumurtasında mevcut olduğuna dikkat çekiyor.

Yumurtanın faydaları tartışılmazken, kanserden yorgunluğa, kansızlıktan beyin hücreleriyle ilgili sorunlara kadar çok sayıda rahatsızlığa karşı yardımcı besin olduğu bilinir. Ancak halk arasında yumurtanın tüketimiyle ilgili farklı görüşler hakimdir.

Bazı uzmanlar, çiğ yumurta tüketmenin daha faydalı olduğu yönünde yanlış bir inanış olduğunu belirterek, çiğ yumurta ile salmonella mikrobunun bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ölümcül hastalıklara dahi neden olabileceğini vurguluyor.

B7 vitaminini engelliyor

Uzmanlara göre, çiğ yumurta tüketmenin iki sakıncası bulunuyor. Birincisi salmonella denilen mikrop. Bu mikrop bağışıklık sistemi güçlü olanlarda ishal olarak kendisini gösterir fakat bağışıklık sistemi düşük olanlarda daha fazla etkisi var. Diğer bir sakınca ise, yumurtayı çiğ tüketirsek ‘avidin' denilen madde yumurtanın içinde bulunan biyotini yani B7 vitaminini engellemesi. Bu nedenlerden dolayı uzmanlar, yumurtanın pişirilerek yenmesi daha doğru olduğunu belirtiyor.

Çiğ mi, pişmiş mi?

Yumurtada antioksidanların yanı sıra vücuda faydalı aminoasitler de bulunuyor. Yapılan araştırmalar, pişmiş yumurtanın antioksidan seviyesini %50 oranında kaybettiğini de gösteriyor.

Öncelikle yumurtayı pişirmek, aslında birçoğumuzun bildiği gibi içindeki bu yararlı maddelerin bir kısmını yok edebiliyor. Ancak yapılan birçok araştırmaya göre de, pişmiş yumurta ile çiğ yumurta arasındaki besin değeri farkı yok denecek kadar az.

Dünya çapında tanınmış diyetisyen Tara Gidus, “Yumurta en önemli protein kaynaklarından biri ve beyin, bağışıklık ve sinir sistemimiz için çok faydalıdır. Pişirildiğinde de bu faydalardan yararlanmaya devam edebiliriz" dedi.

Yaptığı çalışmalarla dünyaca ünlenen isimlerden Beslenme Uzmanı Heather Mangieri de şunları söylüyor:

"Başka bir soru işareti de biotin konusunda ortaya çıkıyor. Yumurtadaki önemli protein kaynaklarından biri avidin. Avidin, yumurta az pişirildiğinde ya da çiğ olarak yendiğinde biotinle bir araya gelen ve emilimi olmayan bir protein. Bu proteinden faydalanmak için yumurtayı mutlaka tam olarak pişirmek gerekiyor."

Ancak çiğ yumurtanın faydalı olduğunu savunan uzmanların görüşleri ise şöyle;

Yüksek oranda demir içeren çiğ yumurta, kansızlık için oldukça faydalı bir gıdadır. Kansızlık sıkıntısı olanlar düzenli olarak tükettiklerinde bu problemleri azalır.

Yumurta, içerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde kalp hastalıklarının en büyük düşmanıdır.

Yumurta, özellikle diyet yapanlar için, uzun zaman tokluk hissi uyandırır.

Hamile kişiler için yumurta bebeğin anne karnındaki gelişimi için de oldukça yararlıdır.

Gözlerinden sıkıntı yaşayan kişiler sıklıkla yumurta tüketmelidirler, aynı zamanda göz hastalıkları için de önleyici bir rol oynamaktadır.

Beyin hücrelerini ve fonksiyonlarını geliştirerek beyin gelişimini destekler ve beyin zarının korunmasını sağlar.

Gün içinde sıklıkla enerji kaybı yaşayan kişilerin sabahları yumurta tüketerek bu problemlerini ortadan kaldırmaları mümkündür. Sabah tüketilen yumurta gün boyu enerjinizi korumanıza yardımcı olmaktadır.

Kanser hücreleri ile savaşarak kanserin oluşunu engellemeye yardımcı olur.

Özellikle kadınların menopoz dönemlerinde yaşadıkları kemik erimesi hastalığı için çok faydalıdır. Kemik erimesini önlemeye yardımcı olmaktadır.