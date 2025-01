Çiğ patates yemeli misiniz?

Patatesler çok yönlü ve yaygın olarak tüketilen sebzelerdir. Çiğ patatesler daha yüksek dirençli nişasta ve C vitamini gibi faydalar sunarken, sindirimi zor olabilir ve toksik bileşikler içerebilir.

Sağlık uzmanları, sindirim sorunlarını ve olası toksisiteyi önlemek için patatesleri pişirmeyi öneriyor.Patatesi "sebzelerin kralı" olarak adlandırmak öznel bir ifade olabilir ve kültürel, mutfak ve beslenme perspektiflerine göre değişebilir, ancak patatesler şüphesiz küresel olarak en yaygın tüketilen ve çok yönlü sebzelerden biridir.

Patates, dünyanın birçok yerinde temel gıda olarak tüketilen, Amerika'ya özgü nişastalı yumrulu bir sebzedir.Diyetisyen Micah Siva, "Patates, dünyanın en çok yönlü malzemelerinden biridir. Bazı insanlar çiğ patates yemenin faydalarından bahsederken, ben bunu önermiyorum" dedi ve işte sağlık uzmanlarının faydalarına rağmen çiğ patates tüketme fikriyle ilgili bazı endişelerinin nedeni.

NEDEN ÇİĞ PATATES TÜKETİLİR?

Bazı insanlar çiğ patatesi, pişmiş patateslere kıyasla daha fazla miktarda dirençli nişasta içerdiği için yerler; bu, yararlı bakterileri besleyerek bağırsak sağlığına fayda sağlayabilir ve potansiyel olarak sindirimi ve kan şekeri kontrolünü iyileştirebilir; ancak, büyük miktarlarda çiğ patates yemek, olası sindirim rahatsızlığı ve besin emilimini engelleyebilecek antinutrientlerin varlığı nedeniyle önerilmez.

ÇİĞ PATATES TÜKETMEKLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOKTALAR

Dirençli nişasta: Çiğ patatesler, vücudun kolayca sindiremediği bir nişasta türü olan dirençli nişasta açısından zengindir ve ölçülü tüketildiğinde bağırsak sağlığı için faydalı olabilir.C vitamini içeriği: Çiğ patatesler, pişmiş patateslerden daha fazla C vitamini içerir çünkü pişirme bu besini bozabilir. Olası olumsuzluklar: Yüksek lif içeriği ve çiğ nişastanın sindirimindeki zorluk nedeniyle büyük miktarda çiğ patates yemek şişkinlik ve gaz gibi sindirim sorunlarına neden olabilir.



Toksinlerle ilgili endişeler: Yeşil patatesler, toksik bir bileşik olan solanin içerir, bu nedenle patatesin yeşil kısımlarını yemekten kaçınmak önemlidir.ABD Tarım Bakanlığı'nın gıda veritabanına göre, çiğ, orta boy bir kızıl patates yaklaşık 16 gram C vitamini içerir. Referans olarak, erkekler için önerilen günlük C vitamini miktarı 90 miligram, kadınlar için 75 mg ve hamile olanlar için 120 miligramdır. Bununla birlikte, C vitamini açısından çok daha yüksek birçok yiyecek seçeneği vardır: 100 gramlık bir lahana porsiyonu yaklaşık 93 mg, orta boy bir kivi yaklaşık 56 mg ve brokoli yaklaşık 51 mg içerir.



Consumer Health Digest için kayıtlı bir diyetisyen ve beslenme uzmanı olan Shelley Balls'a göre, çiğ patatesler pişmiş patateslerden daha fazla C vitamini içerir. Ona göre, "Patates haşlandığında C vitamini içeriği %62 azalır. Patatesin fırınlanması, termal bozunma nedeniyle C vitamini içeriğini %35 azaltır."

ÇİĞ PATATES YİYEBİLİR MİSİNİZ?

Teknik olarak, az miktarda çiğ patates yiyebilirsiniz, ancak sindirimi zor olabileceği ve büyük miktarlarda toksik olabilen solanin gibi bileşikler içerdiği için önerilmez; patatesleri yemeden önce pişirmek genellikle çok daha iyidir.



Çiğ patates yemenin önemli noktaları:



İdeal değil: Bir veya iki ısırık zarar vermeyebilirken, büyük miktarlarda çiğ patates yemek, yüksek nişasta içeriği ve lektin ve solanin varlığı nedeniyle şişkinlik, mide bulantısı ve ishal gibi sindirim sorunlarına yol açabilir.



Tat: Çiğ patatesler, çoğu insanın hoş bulmadığı acı, nişastalı bir tada sahiptir.



Yeşil veya filizlenmiş patatesler: Yeşil veya filizlenmiş çiğ patatesleri yemekten kaçının, çünkü bunlar daha yüksek seviyelerde solanin içerir ve bu da toksik olabilir.



Pişirmek en iyisidir: Patateslerin besinsel faydalarından yararlanmak için, yemeden önce iyice pişirmek en iyisidir.

ÇİĞ PATATES YEMEK SAĞLIKLI MIDIR?

Çiğ patates yemek sağlıksız olabilir çünkü sizi hasta edebilecek toksik kimyasallar ve bileşikler içerebilirler:

Solanin ve lektinler: Bu bileşikler sindirimi zorlaştırabilir ve yüksek miktarlarda toksiktir.Dirençli nişasta: Bu bileşik gaz, şişkinlik ve mide rahatsızlığı gibi sindirim sorunlarına neden olabilir.