Çiğ sarımsağı dilimleyip çiğnediğiniz zaman...

Dişlerimiz, sindirim sistemimizin ilk adımı olan ağzımızda bulunan ve yiyeceklerin öğütülmesi ile görevlendirilmiş parçalardır.

Bu sağlam yapının korunması ve sağlıklı dişlere sahip olmak, sindirim sisteminin doğal işleyici için çok önemlidir.

Dişlerin korunması denilince akla gelen ilk yöntem diş fırçalamasıdır.

Bu sayede artıklardan kurtulup, ağızda kalarak çeşitli enfeksiyonlara neden olmaları önlenir.

Bu artıklar fırçalama ile tamamen giderilemediğinde, dişlerin yapısına zarar verir, diş ve diş eti bölgelerinde iltihaplanmalara, daha sonra da diş minesinde bozulmalara yol açar.

Bu bozulmalar basitçe çürüme dediğimiz durumlardır.

Çürük diş, oldukça sıkıntılı bir durumdur. Neden olduğu ağrı ve acılar bir yana, yemek yememizi de engellediği için, sağlığımızı bütünü ile tehdit edebilmektedir.

Bunun dışında çürükle rahatsız edici ağız kokusuna da neden olabilmektedir.