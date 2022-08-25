Çiğ süt bedellerinin tümü bugün ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) 01-15 Temmuz devresine ait küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamının bugün ödendiğini açıkladı.

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25/08/2022

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Çiğ süt bedellerinin tümü bugün ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) 01-15 Temmuz devresine ait  küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamının bugün ödendiğini açıkladı.

SÜTEK’ten yapılan yaz açıklamaya göre, SÜTEK’e süt veren 757 üretici için 54 milyon 568 bin 625 TL   (54,568,625.96 TL) bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.

25/08/2022 13:12
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TAGS: kıbrıs, kktc, süt bedelleri
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