Çiğ Süt Fiyatları Yeniden Belirlendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, SÜTEK Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda, 16.12.2021 ’dan geçerli olmak üzere çiğ süt fiyatlarını yükseltti.

Yeni fiyatları gösteren tablo şöyle:

ÇETEREİSİ: “TARİHİN KARA SAYFASINDA YERİNİZİ ALDINIZ”

Öte yandan Hayvancılar Birliği yönetim Kurulu üyesi Mehmet Çetereisi yükselen fiyatlara tepki göstererek “Sütün yeni fiyatı 5 tl , elimize geçen taban fiyatı 5-0.27=4.73 tl, borsada süt 5.25tl ye kadar çıkar, hacıali yeme göre, 16 protein yem fiyatı 6.14tl, yem süt paritesi 4.73/6.14=0.77kg bu gerçeğidır, binboğa yeme göre 4.73/4.66=1.01kg, yani tek söyleyeceğim, üretimi ve hayvancıyı yok eden yönetim olarak tarihin kara sayfasında yerinizi aldınız.” dedi.

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15/12/2021 19:37