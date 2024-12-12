Çiğ süte ek destek uygulanacak

 Bakanlar Kurulu, çiğ süt üreticilerini desteklemek amacıyla çiğ süte ek destek kararı aldı.

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12/12/2024

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Çiğ süte ek destek uygulanacak

 Bakanlar Kurulu, çiğ süt üreticilerini desteklemek amacıyla çiğ süte ek destek kararı aldı.

Resmi Gazete'de dün yayımlanan düzenlemeye göre, süt üreticilerinin maliyetlerini düşürmek ve üretimi teşvik etmek için çiğ süte litre başına 1,50 TL ek destek uygulanacak.

Düzenleme 1-31 Aralık 2024 tarihleri arasında satın alınan sütler için geçerli olacak.

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TAGS: haber, kıbrıs
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