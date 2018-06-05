Çığır açan buluş

Perkins, ileri aşamada meme kanseriydi. Son çare olarak doktorlar, henüz deney aşamasındaki bir yöntemi uygulamaya karar verdi.

Perkins’in bağışıklık sisteminden elde edilen hücreler tekrar ona enjekte edildi.

Tümör dokusuna sızan bağışıklık hücreleri, biyopsiyle alınan parçalardan çıkarıldı ve bunlardan milyarlarca geliştirildi.

Tümör hücresinin gen dizilimi, onu karakterize eden ana mutasyonları ortaya çıkardı.

Hastaya geri aktarılan bu bağışıklık hücreleri, kanserli hücrelere saldırıp, onları yok etti.