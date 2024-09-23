Çığır açan buluş: Beyin kanamasını durdurabilecek!

Kan hücrelerinden daha küçük nanorobotlar, beyin anevrizmalarını onararak felç riskini önleyebilir. Tavşanlar üzerinde yapılan bir araştırma, bu robotların gerekli bölgeye pıhtılaştırıcı ilaçlar ileterek anevrizmayı tedavi edebildiğini gösterdi.

Live Science'ta yer alana habere göre; tavşanlar üzerinde yapılan yeni bir araştırma, bu teknolojinin başarılı sonuçlar verdiğini ortaya koydu. Ancak insanlar üzerinde kullanılmadan önce daha fazla test yapılması gerekiyor.

BAKTERİDEN DAHA KÜÇÜK

Çoğu bakteriden daha küçük olan bu nanobotlar, anevrizmanın olduğu bölgeye doğru manyetik olarak yönlendiriliyor. Nanorobotlar, içerdiği trombin maddesini serbest bırakarak, beyin damarlarında kan akışını engellemeden anevrizmanın bulunduğu zayıf noktayı kapatıyor. Bu, felç riskini azaltabilecek yeni bir tedavi yöntemi olarak öne çıkıyor.

"AMELİYATTAN DAHA GÜVENLİ"

University of Edinburgh'ta biyoilhamlı mühendislik araştırmacısı olan Qi Zhou ve ekibi tarafından geliştirilen bu teknoloji, gelecekte stentler ve sarmallar gibi mevcut tedavi yöntemlerinin yerini alabilir. Zhou, “Nanorobotlarımız, beyin anevrizmalarını hızlı bir şekilde kapatmak için daha hassas ve güvenli bir yöntem sunuyor” dedi. Mevcut yöntemler, kan pıhtılaşmasını önlemek için kan inceltici ilaçların sürekli kullanılmasını gerektirirken, nanobotlar daha az müdahale gerektiren bir çözüm sunuyor.

Araştırmada kullanılan nanobotlar, sadece 295 nanometre çapında. Bu, tipik bir virüsten biraz daha büyük ve çoğu bakteriden çok daha küçük bir boyut. Her bir nanobot, manyetik bir çekirdek, anevrizmayı tedavi eden trombin maddesi ve ısıtıldığında eriyip ilacı serbest bırakan bir kaplamadan oluşuyor. Manyetik alanlarla yönlendirilen nanorobotlar, anevrizmanın bulunduğu yere ulaştıklarında ısıtılarak ilacı serbest bırakıyorlar ve pıhtı oluşturarak anevrizmayı kapatıyorlar.

TAVŞANLAR ÜZERİNDE TEST EDİLDİ

Bu teknoloji, şimdilik sadece tavşanlar üzerinde test edildi. Tavşanlarda yapılan deneylerde, nanobotlar anevrizmanın bulunduğu yere başarıyla yönlendirildi ve hızlı bir şekilde pıhtı oluşturarak kanamayı durdurdu. Üç tavşanda yapılan testlerde, pıhtılar iki hafta boyunca stabil kaldı ve tavşanlar sağlıklı şekilde yaşamaya devam etti.

Zhou, bu teknolojinin gelecekte insanlar üzerinde de kullanılabilmesi için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtti. Özellikle daha büyük hayvanlar üzerinde testlerin yapılması ve nanobotların beyin damarlarının derinliklerine daha iyi yönlendirilmesi için manyetik kontrol sisteminin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Zhou, “Yapacak daha çok iş var, ama bu teknolojinin beyin anevrizmalarını tedavi etme şeklimizi devrim niteliğinde değiştirme potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz,” diye ekledi.