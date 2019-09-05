Ciglos’taki fiber optik kablolar kesildi

İnternet Servis Sağlayıcı Birliği sosyal medya hesaplarından Ciglos bölgesindeki fiber optik kablonun bir kişi tarafından koparıldığını ve Girne bölgesinin onarım çalışmaları tamamlanan kadar yaklaşık bir saat internetsiz kalacağını duyurdu.

İnternet Servis Sağlayıcı Birliği konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Ciglos’taki fiber optik kablonun bir kişi tarafından demir bıçkısı ile kesildiği öğrenildi. Telefon Dairesi ekiplerinin de İskele’de olmasından dolayı müdahale etmeye başlamanın en az 1 saat alabileceği söylendi.”

Lefkoşa-Girne ve Mağusa-İskele bölgesindeki fiber optik kablolar yedeği ile beraber aynı anda koptı

İnternet kesintisi ile ilgili Telefon Dairesi açıklama yaptı. Telefon Dairesi, Lefkoşa-Girne ve Mağusa-İskele bölgesindeki fiber optik kabloların yedeği ile beraber aynı anda koptuğunu duyurdu. Telefon Dairesi, Lefkoşa, Girne, Mağusa ve İskele bölgesinden internet bağlantısının verilemediğini ya da yedek bağlantılar üzerinden düşük kalitede servis sağlandığını açıkladı.

Telefon Dairesi’ndan yapılan açıklama şöyle:

Lefkoşa-Girne fiber optik kablo yedeği ile beraber Ciglos’ta aynı anda yedeği ile beraber fiber koptuğundan dolayı, ayrıca Mağusa-İskele fiber optik kablo yedeği ile beraber aynı anda koptuğundan dolayı çalışmamaktadır.

Bu bölgelere şu an için İnternet bağlantısı verilemiyor ya da yedek bağlantılar üzerinden servis kalitesinde ciddi düşüşler olabilir.