Cihan’dan SMA Hastası Esma İçin 500.000 TL’lik Yardım Konseri

Ülkemizin sevilen sanatçılarından Cihan Çobanoğlu, Türkiye’de yaşayan SMA Tip-1 hastası 2 yaşındaki Esma Kaplan için instagram üzerinden düzenlediği yardım konserinde 500 bin TL’nin üzerinde bağış toplandı.

Bağış konserine katılan minik Esma’nın babası Gökhan Kaplan, böyle bir konser düzenlediği için Cihan’a teşekkür ederek şunları söyledi, “sadece 20 günü kalan Esma’nın maliyeti 2 milyon 132 bin Euro olan Zolgensma tedavisini alması gerekiyor. Şuana kadar 430 bin Euro topladık ve zamanımız daralıyor. Çocuğumun nefes alması için herkesten destek bekliyorum. Ben özel güvenlik görevlisiyim ve maaşım çocuğumun hayatını kurtarmaya yetmiyor. Kızımı kaybetmek istemiyorum."

Instagram’dan canlı yayınlanan konsere büyük ilgi gösteren ve canlı yayına katılan birçok hayırsever iş insanı ve halkımız direk olarak yardım için açılan banka hesabına bağışta bulundu. 3 saat süre canlı yayın sonunda sonunda 500 bin TL’nin üzerinde bağış toplandı. Programın sonunda canlı yayına katılan Esma’nın babası Gökhan Kaplan, “Esma’nın tedavisi için çok önemli bir rakam toplandı. Herkesten Allah razı olsun” dedi.

Konser sonunda konuşan Cihan Çobanoğlu ise SMA hastalığı hakkında farkındalık yaratmaya çalıştıklarını belirterek, “Öncelikle geceye katılan ve yardımda bulunan herkesten Allah razı olsun. Esma gibi üç bine yakın küçük kardeşimiz tedavi bekliyor ve maalesef zamanları çok dar. Hızlı hareket etmeliyiz ve çocuklarımızı kurtarmalıyız. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti devletinden SMA hastaları için daha duyarlı olmasını ve bu sorunu kökten çözecek hamleler yapmasını bekliyoruz” dedi.

Mine Çobanoğlu’nun organize ettiği ve evden yapılan yardım konserinde, Cihan Çobanoğlu’nun müzisyen arkadaşları Bedirhan Karakaş ve Osman Çelik enstrümanlarıyla katkı sağladı.

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06/01/2021 09:27