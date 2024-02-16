Cihangir - MTG maçının tarihi açıklandı: 24 Şubat

AKSA Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. Lider Cihangir ile takipçisi Mağusa Türk Gücü arasında oynanacak zirve yarışının önemli mücadelesinin tarihi belli oldu.

Futbol Federasyonu tarafından bugün yayımlanan 20. haftanın programında 49 puanla yenilgisiz liderliğini sürdüren Cihangir ile 45 puanla takibini sürdüren MTG arasındaki mücadele 24 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'de Cihangir Stadı'nda oynanacak.

Ligde geride kala 18 haftada 17 galibiyeti ve bir beraberliği bulunan Cihangir takipçileri MTG'den 4 puan, Tremeşeli Holding Dumlupınar'dan 6 puan önde liderliğini sürdürüyor.

Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar 19.haftada Pazar günü Cihangir, Yenicami deplasmanıda, MTG, Yeniboğaziçi ile sahasında ve TH Dumlupınar, Mesarya deplasmanında sahaya çıkacak.