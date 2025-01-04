Cihangir Antalya'da güç topluyor

kinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Cihangir günde çift antrenman ile güç depoluyor. Teknik direktör Toygar Davulcu ve ekibi nezaretinde Topkapı Palace tesislerinde çalışan Cihangir'de yeni transferler Fikret Yağcıoğlu ile Ali Bayır da kampa katıldı.

Yabancı futbolcuları Abaka ve Landel yanında Yankı Aktül ile yollar ayrılırken geçtiğimiz sezon takımda forma giyen ve sakatlığını atlatan Laurys Meye'yi kadrosuna katacak Cihangir orta alana da bir yabancı futbolcu takviyesi yapacak. Kafile başkanlığını Hüseyin Karavezirler'in yaptığı Cihangir'de kamp 8 Ocak Çarşamba günü tamamlanacak.