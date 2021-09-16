Cihangir, Doğan deplasmanında 2-1 kazandı
16/09/2021
AKSA Süper Lig'in Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'ndaki açılış maçında Doğan T.B.-Cihangir arasındaki mücadelenin 30.dakikasında stat ışıklarındaki sorun nedeniyle 8 dakika durdu. 42.dakikada Kaan Borova'nın golüyle Doğan T.B. 1-0 öne geçti. 45+8.dakikada Selçuk Sergeç'in golüyle Cihangir eşitliği buldu. Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi. 67.dakikada Lungelo Michali'nin golüyle Cihangir 2-1 öne geçti. Maçta Başka gol olmayınca Cihangir maçı 2-1 kazandı.