Cihangir Durdurulamıyor: 4-1

K-Pet Süper Lig'de 4.hafta karşılaşmasında Cihangir, konuk ettiği Merit Alsancak Yeşilova'yı farklı mağlup etti.

Cihangir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Mesarya ekibine galibiyeti getiren golleri Eric, Musa, Zihni ve Sibonisa atarken, Merit Alsancak Yeşilova'nın tek golü Esosa'dan geldi. Bu sonucun ardından Cihangir puanını 9'a çıkardı, Merit Alsancak Yeşilova ise 4 puanda kaldı.

YER: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener-Necmi Bulut-fatih Bardakçıoğlu

CİHANGİR: M.Emin, Nurettin, Zihni, Erol, Behiç, Mikail, Musa(Gökhan dk. 80), Çağlar(H.Hürben dk. 70), Ndue(A.Öztürk dk. 85), Erıc, Sıbonısa

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA: İrfan, Vakkas, Mustafa, Memduh(Yasin dk. 81), S.Say, Emin( Mehmet dk. 89), Emmanuel, İlyas, Esosa, B. Osman, Frıdes(Burak 67)

GOLLER: Dk. 34 Eric, dk. 51 Musa, dk. 62 Zihni, dk.86 Sibonisa(Cihangir), Dk. 56 Esosa(Merit Alsancak Yeşilova)

06/10/2019 15:43