Cihangir hakemlerden şikayetçi

Cihangir Başkanı Hüseyin Karavezirler son haftalarla ilgili açıklamalarda bulunarak hakemlerden şikayet etti.

Açıklama şöyle

“Cihangir Gençlik Spor Kulübü olarak sezonun başından itibaren ne rakip takımlara ne de hakemler ile ilgili hicbir söylemde bulunmamaya özen gösterdik. Bizler bütün kulüpler gibi, Cihangir Gençlik Spor Kulübü olarak emeklerimizin bu denli çalınmasına ve haksızlık yapılmasına 9. hafta sonunda tepki vermek zorunda kaldık. Bundan sonra çok daha güçlü ve çok daha hassas bir şekilde bu konuların takipçisi olacağız. Cihangir’e çok rahatça çıkabilen kartların neden rakiplerimize çıkmadığını merak ediyoruz. Neden rakip takımlara sürekli hakemler açıklama yapma gereğinde bulunuyor? Cihangir Gençlik Spor Kulübü büyük bir ailedir. Alın teriyle, yüreğini ortaya koyanların takımıdır.. Cihangir Gençlik Spor Kulübü olarak 1951 yılından itibaren gururla yaptığımız haklı mücadelemizi bizlere yakışan şekilde yine yapacağız ama bu mücadelemiz bu kez daha sesli ve daha güçlü olacaktır. Cihangir sahipsiz değildir, herkes haddini bilsin. Bundan sonra da adaletli olsunlar hiç kimseden destek beklediğimiz yoktur sadece hakkımız olan adaleti istiyoruz !”

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14/11/2021 20:29