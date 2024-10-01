Cihangir, Lefke ve Yeşilova Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi

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01/10/2024

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Cihangir, Lefke ve Yeşilova Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi

KTFF Soruşturma Merci, Cihangir, Lefke ve Alsancak Yeşilova takımlarının disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verdi. 

Açıklama şöyle:

01.10.2024 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını almıştır.

  1. AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 2.haftasında 21280 maç numarasıyla Cihangir Stadı’nda oynanan Cihangir GSK – Lefke TSK karşılaşmasında saha içerisinde yaşanan olay ve/veya olaylardan dolayı Cihangir GSK ve Lefke TSK takımlarının Disiplin Talimatı’nın 52.maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevkine,
     
  2. AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 2.haftasında 21276 maç numarasıyla Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynanan Alsancak Yeşilova SK – Tremeşeli H. Dumlupınar TSK karşılaşmasında yaşanan olay ve/veya olaylardan dolayı Alsancak Yeşilova SK takımının Disiplin Talimatı’nın 52.maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.
01/10/2024 15:55
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