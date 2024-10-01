Cihangir, Lefke ve Yeşilova Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi
01/10/2024
KTFF Soruşturma Merci, Cihangir, Lefke ve Alsancak Yeşilova takımlarının disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verdi.
Açıklama şöyle:
01.10.2024 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını almıştır.
- AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 2.haftasında 21280 maç numarasıyla Cihangir Stadı’nda oynanan Cihangir GSK – Lefke TSK karşılaşmasında saha içerisinde yaşanan olay ve/veya olaylardan dolayı Cihangir GSK ve Lefke TSK takımlarının Disiplin Talimatı’nın 52.maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevkine,
- AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 2.haftasında 21276 maç numarasıyla Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynanan Alsancak Yeşilova SK – Tremeşeli H. Dumlupınar TSK karşılaşmasında yaşanan olay ve/veya olaylardan dolayı Alsancak Yeşilova SK takımının Disiplin Talimatı’nın 52.maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.