Cihangir liderliğe uçtu: 5-0

K-Pet Süper Lig'de 2.haftanın önemli mücadelesinde Cihangir, konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu'nu farklı mağlup etti.

Mücadele Cihangir Stadı'nda oynanırken, kazanan 5-0'lık skorla ev sahibi Cihangir oldu. Mesarya temsilcisine galibiyeti getiren golleri Endue(3), Musa Şanlıer ve Eric kaydetti. Cihangir aldığı bu galibiyet sonrasında maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Halil Erdem Canaloğlu, Cemal Sarı

Cihangir: Mehmedemin, Nurettin, Behiç, Musa(Hüseyin), Çağlar, Mishali, Ndue(Ali), Eric, Erol, Mikail(Gökhan), Zihni

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Fikri, İbrahim, Hasan(Mustafa Kemal), Ahmet, Erkan(Ömer), Simbo, Azat, Yankı(Berk), Kossi, Adeola

Goller: 9'Musa, 12', 53' ve 85'Endue, 90'Eric (Cihangir)



Fotoğraf: Halkın Sesi

22/09/2019 11:22