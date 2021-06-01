Cihangir sezonu açtı

Süper Lig ekiplerinden Cihangir, 2021 – 2022 futbol sezonuna yönelik hazırlıkları kapsamında ilk saha çalışmasını kendi sahasında gerçekleştirdi.

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01/06/2021

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Cihangir sezonu açtı

Süper Lig ekiplerinden Cihangir, 2021 – 2022 futbol sezonuna yönelik hazırlıkları kapsamında ilk saha çalışmasını kendi sahasında gerçekleştirdi.

Çalışma öncesi takıma hitaben konuşan başkan Hüseyin Karavezirler, hedefin zirve olduğunu işaret ederek “Yolumuz zirve, siz sahada performans göstereceksiniz, bizler de size destek olacağız” ifadelerini kullandı. P

01/06/2021 12:21
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TAGS: Süper Lig, cihangir
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