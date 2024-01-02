Cihangir ve MTG Antalya'da kampa girecek

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02/01/2024

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Cihangir ve MTG Antalya'da kampa girecek

AKSA Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Cihangir ile Mağusa Türk Gücü devre arası hazırlıklarını Antalya'da kamp yaparak sürdürecek.
Tarihinde ilk kez ilk yarıyı lider kapatan Cihangir 5-10 Ocak tarihlerinde Antalya Kremlin Palace Hotel'de Toygar Davulcu ve ekibi nezaretinde 21 kişilik futbolcu kadrosuyla kamp çalışmaları gerçekleştirecek.
Günde çift idman yapacak olan Cihangir bir de hazırlık maçı oynayacak.

MTG kampı 4-10 Ocak tarihlerinde 
Son 4 sezonun lig şampiyonu, ligin ilk yarısını Cihangir'in 4 puan arkasında kapatan Mağusa Türk Gücü de ikinci yarıya Antalya'da hazırlanacak.
Adalya Elite Lara Hotel'de
 4- 10 Ocak tarihlerinde Ali Oraloğlu ve ekibinin programıyla, 18 futbolcudan oluşan kadrosuyla ilk ve son günler tek, diğer günlerde çift idman yapacak sarı yeşilliler bir de hazırlık maçı  oynayacak.

02/01/2024 20:19
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TAGS: Cihangir ve MTG Antalya’da kampa girecek
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