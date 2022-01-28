Cihangir ve Türk Ocağı'nın yabancı futbolcuları firarda
28/01/2022
AKSA Süper Lig'de ikinci yarı başlarken 13 takımın kadrolarında yabancı futbolcular bulunurken Cihangir, Türk Ocağı ve Girne Halk Evi maratona yabancısız giriyor.
Ara transfer döneminde Mağusa Türk Gücü Mickael Pote'yi, Gönyeli de Sampson Agoha'yı transfer ederken iki golcü de ülkemiz liglerinde ilk kez yer alacaklar.
Transfer döneminde 6 takım ilk yarıdaki yabancı kontenjanlarını değiştirirken 7 takım yabancı futbolcuları ile devam etme kararı üretti.
Ülkemizde top koşturan Candy, Sylla, Keita ve Chibuzor ikinci yarıda farklı takımlarda mücadele edecek.
Önce Fidelis, devre arasında Joseph ve Mishali kaçtı
Ülkemizin tanınmaması, FIFA nezdinde futbolcuların kayıtlı olmaması nedeniyle kulüplerimizin futbolcuları transfer ederken rahat hareket etmesi yanında takımlarını yüz üstü bırakarak kaçan ve cezası olmayan yabancı futbolcuların durumu yine tartışma konusu oldu. İlk yarının son üç haftasında M.A.Yeşilova'nın orta sahadaki etkili ismi Fidelis, Türkiye'ye giderek geri dönmemişti.
14 Ocak'ta transfer dönemi kapandıktan sonra Türk Ocağı'nın Mesarya'dan kadrosuna kattığı ve ödemeleri yapılan Joseph Obidiaso kulübüne haber vermeden ülkemizden ayrıldı.
Geçtiğimiz hafta da ilk yarıda attığı 14 golle ligin en çok gol atan ismi Cihangir'den Lungelo Mishali izin alarak İstanbul'a gitti. Peşinatını alan ve ortadan kaybolan, bir haftadır haber alınamayan Mishali için Cihangir Kulübü'nün girişimleri sürmesine rağmen henüz sonuç alınamadı.
Mağduriyet yaşayan Türk Ocağı ve Cihangir kulüpleri sıkıntılı süreç yaşarken Girne Halk Evi ikinci yarıda yabancısız devam etme kararı aldı. Kadrosunda bulunan Chibuzor Nwogbo'yu M.A.Yeşilova'ya veren son sıradaki Girne temsilcisi genç kadrosuyla mücadele verecek.
İşte 2. yarıda Süper Lig'de forma giyecek yabancılar:
MTG: Mickael Pote
M.A.Yeşilova: Chibuzor Nwogbe
Doğan T.B.: Billy Michael
Lefke: Hermann Kouao
Gönyeli: Sampson Agoha
Türk Ocağı: -
K.Kaymaklı: Felix Obada
Göçmenköy: Badara Sylla
Cihangir: -
Mesarya: Candy Agbae
Y.Dumlupınar: Jonathan Weston
Yenicami: Drissa Keita
Hamitköy: Daniel Kalu
Binatlı: Ismael Kone
Baf Ülkü Yurdu: Osita Obiekwe
Girne Halk Evi: -