Cihangir ve Türk Ocağı'nın yabancı futbolcuları firarda

AKSA Süper Lig'de ikinci yarı başlarken 13 takımın kadrolarında yabancı futbolcular bulunurken Cihangir, Türk Ocağı ve Girne Halk Evi maratona yabancısız giriyor.

Ara transfer döneminde Mağusa Türk Gücü Mickael Pote'yi, Gönyeli de Sampson Agoha'yı transfer ederken iki golcü de ülkemiz liglerinde ilk kez yer alacaklar.

Transfer döneminde 6 takım ilk yarıdaki yabancı kontenjanlarını değiştirirken 7 takım yabancı futbolcuları ile devam etme kararı üretti.

Ülkemizde top koşturan Candy, Sylla, Keita ve Chibuzor ikinci yarıda farklı takımlarda mücadele edecek.

Önce Fidelis, devre arasında Joseph ve Mishali kaçtı

Ülkemizin tanınmaması, FIFA nezdinde futbolcuların kayıtlı olmaması nedeniyle kulüplerimizin futbolcuları transfer ederken rahat hareket etmesi yanında takımlarını yüz üstü bırakarak kaçan ve cezası olmayan yabancı futbolcuların durumu yine tartışma konusu oldu. İlk yarının son üç haftasında M.A.Yeşilova'nın orta sahadaki etkili ismi Fidelis, Türkiye'ye giderek geri dönmemişti.

14 Ocak'ta transfer dönemi kapandıktan sonra Türk Ocağı'nın Mesarya'dan kadrosuna kattığı ve ödemeleri yapılan Joseph Obidiaso kulübüne haber vermeden ülkemizden ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta da ilk yarıda attığı 14 golle ligin en çok gol atan ismi Cihangir'den Lungelo Mishali izin alarak İstanbul'a gitti. Peşinatını alan ve ortadan kaybolan, bir haftadır haber alınamayan Mishali için Cihangir Kulübü'nün girişimleri sürmesine rağmen henüz sonuç alınamadı.

Mağduriyet yaşayan Türk Ocağı ve Cihangir kulüpleri sıkıntılı süreç yaşarken Girne Halk Evi ikinci yarıda yabancısız devam etme kararı aldı. Kadrosunda bulunan Chibuzor Nwogbo'yu M.A.Yeşilova'ya veren son sıradaki Girne temsilcisi genç kadrosuyla mücadele verecek.

İşte 2. yarıda Süper Lig'de forma giyecek yabancılar:

MTG: Mickael Pote

M.A.Yeşilova: Chibuzor Nwogbe

Doğan T.B.: Billy Michael

Lefke: Hermann Kouao

Gönyeli: Sampson Agoha

Türk Ocağı: -

K.Kaymaklı: Felix Obada

Göçmenköy: Badara Sylla

Cihangir: -

Mesarya: Candy Agbae

Y.Dumlupınar: Jonathan Weston

Yenicami: Drissa Keita

Hamitköy: Daniel Kalu

Binatlı: Ismael Kone

Baf Ülkü Yurdu: Osita Obiekwe

Girne Halk Evi: -

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28/01/2022 20:34