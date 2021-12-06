Cihangir'de Toygar Davulcu dönemi

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06/12/2021

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Cihangir'de Toygar Davulcu dönemi

AKSA Süper Lig'de son 7 maçta galibiyet alamayan Cihangir’de teknik direktör Emre Perçinci ile yollar ayrıldı. 

Cihangir Gençlik Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada Teknik direktör Toygar Davulcu ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklama şöyle:

Cihangir Gençlik Spor Kulübü yönetimi olarak aldığımız karar doğrultusunda teknik direktör Emre Perçinci ve ekibi ile yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız.  Emre Perçinci hocamıza, Tugay Atiker hocamıza, Cemil Murat hocamıza, Berkem Ertürk hocamıza camiamıza verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Teknik direktör Toygar Davulcu ile anlaşma sağlanmıştır. Toygar Davulcu hocamıza da hoşgeldin der başarılar dileriz.

06/12/2021 14:49
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TAGS: Toygar Davulcu, Emre Perçinci
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