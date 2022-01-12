Cihangir’de vakalar artıyor
12/01/2022
Devre arasında hazırlıklarını sürdüren ve bu çerçevede kamp yapan Cihangir’de covid vakalarının artması tedirginlik yarattı.
Ligin ilk yarısı sonunda Toygar Davulcu'nun göreve gelmesiyle üç maçta 7 puan toplayarak 22 puanda ilk yarıyı tamamlayan Cihangir'de şu ana kadar 6 futbolcunun pcr testleri pozitif çıktı.
Musa, Michali, Zihni, Ali Öztürk, Osman ve Muhittin'in karantinayı alındığı Cihangir'de sık sık testler tekrarlanarak, pandemi kuralları gözetilerek antrenmanlar kulüp tesislerinde devam ediyor.