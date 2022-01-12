Cihangir’de vakalar artıyor

Devre arasında hazırlıklarını sürdüren ve bu çerçevede kamp yapan Cihangir’de covid vakalarının artması tedirginlik yarattı.

Ligin ilk yarısı sonunda Toygar Davulcu'nun göreve gelmesiyle üç maçta 7 puan toplayarak 22 puanda ilk yarıyı tamamlayan Cihangir'de şu ana kadar 6 futbolcunun pcr testleri pozitif çıktı.

Musa, Michali, Zihni, Ali Öztürk, Osman ve Muhittin'in karantinayı alındığı Cihangir'de sık sık testler tekrarlanarak, pandemi kuralları gözetilerek antrenmanlar kulüp tesislerinde devam ediyor.

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12/01/2022 18:10