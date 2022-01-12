Cihangir'deki torna atölyesinden 150 bin TL değerinde malzeme çalındı

Cihangir'deki torna atölyesinden 150 bin TL değerinde malzeme çalınmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; 01.01.2022 tarihinde, Cihangir'de faaliyet gösteren bir torna atölyesinin avlusu içerisinde muhafaza edilmekte olan toplam 150.000 TL değerindeki muhtelif tarımsal aletlere ait parçalar çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen B.A.(E-28) ve O.A.(E 21) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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12/01/2022 12:48