Cihangir'in Acapulco kampı sürüyor

AKSA Süper Lig'in Mesarya temsilcisi Cihangir yeni sezon hazırlıklarını Acapulco Hotel Tesislerinde sürdürüyor.

Yaptığı transferlerle dinamik bir kadro oluşturan Cihangir'in Pazartesi günü başlayan kampı 27 Ağustos Cuma günü sona erecek. Teknik Direktör Hasan Burgaç ve teknik ekibi yönetiminde günde çift idmanla güç depolayan Cihangir'in kamp kafilesinde 22 sporcu bulunuyor.

Çapraz bağ ameliyatı olacak Halil Sivri dışında eksiği bulunmayan Mesarya temsilcisi kamp sonrası Cumartesi günü Binatlı ile hazırlık maçında karşılaşacak. Teknik Direktör Hasan Burgaç, yaptıkları transferlerlerin gelişim sürecinden memnun olduğunu, takımının çalışma temposu ve hazırlık maçlarındaki performansının olumlu olduğunu belirtip sağlık noktasında tedbirleri uyguladıklarını söyledi.

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25/08/2021 12:04