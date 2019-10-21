Cihangir'in Ayak Sesleri: 3-1
K-Pet Süper Ligde 6.hafta karşılaşmasında Cihangir ligin yeni ekibi Hamitköy’ü yabancıları ile 3-1 mağlup ederek zirve yürüyüşüne devam etti.
21/10/2019
|
|
Cihangir'e Hamitköy karşısında galibiyeti getiren golleri Mujeci ile Lungelo(2) atarken, Hamitköy'ün tek golü John Ebuka'dan geldi.
Bu sonucun ardından Cihangir puanını 15'e çıkarırken, Hamitköy ise 8 puanda kaldı.
Yer: Cihangir Stadı
Hakemler: Mustafa Öztugay, Yusuf Bakar, Sabriye Atikoğlu
Cihangir: Mehmet Emin, Nurettin(DK 86 Gökhan), Zihni, Erol, Behiç, Mikail, Musa(DK 65 Ali), Çağlar, Mujeci, Eric(DK Hüseyin Hürben), Lungelo.
Hamitköy: Emre, Agit, Aksel, Halil İbrahim, Hasan, İbrahim(DK 70 Eray), Ebuka, Mehmet(DK 31 Ömer), Mert, Oshobe, Peter(DK 85 Mahmut).
Goller: DK 3 Mujeci, DK 25,72 Lungelo(Cihangir). DK 69 John Ebuka(Hamitköy).