Cihat Tamer'in evlat acısı

Oyuncu Cihat Tamer'in kanser tedavisi gören oğlu Atilla Tamer 57 yaşında hayatını kaybetti.

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27/08/2024

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Cihat Tamer'in evlat acısı

81 yaşındaki Cihat Tamer'in kanser hastası oğlu Atilla Tamer 57 yaşında hayata veda etti.

Usta oyuncu bir süredir hastanede tedavi gören oğlu için kan anonsu yapmıştı. Durumu ağırlaşan Atilla Tamer gece yarısı yaşamını yitirdi.

Cihat Tamer Instagram hesabından vefat haberini duyurarak "Sevgili oğlum Atilla Tamer'i kaybettik. Cenazesi yarın Ataköy Ömer Doruk Camisi'nde ikindi namazından sonra Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

27/08/2024 08:46
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TAGS: Cihat Tamer, Atilla Tamer, haber
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