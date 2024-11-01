Cihaz Sorunu mu Alkol mü?

Mihrimah bebeğe ön otopsi yapan Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz, Bugün Kıbrıs'tan Emine Yüksel'e yaptığı açıklamada “Polise geç haber verildi, bilgiler eksik, cihaz mı alkol mü ileri otopside çıkacak” dedi.

Tutuklu hemşirelerden birinin avukatı aynı anda entübe edilen yedi bebekten birinin ölüm nedeninin solunum cihazı olduğunu iddia etti. Aletin depodan çıkarıldığı ve ayarları yapılmadan bebeğe bağlandığı ileri sürülüyor.

DOKU ÖRNEKLERİ BUGÜN GİDİYOR

Kuzey Kıbrıs’ın tek Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz, olayın polise geç yansıtıldığını ve elindeki bilgilerin eksik olduğunu belirtti. İddiaların araştırılması için uluslararası yazışmaların tamamlandığını, organlardan alınan doku örneklerinin polis eşliğinde bugün Türkiye’ye gideceğini kaydetti.

CİHAZ SORUNU MU ALKOL MÜ?

Dr. Deniz, bebekte alkol tespiti yapıldığını ancak ölüm nedeninin alkol, organ hastalığı ya da solunum cihazıyla ilgili olup olmadığının henüz kesinleşmediğini ifade etti. Bebekte Pnömotoraks (Akciğer Sönmesi) bulgusuna rastlanmadığını ancak her iki taraftan tüp takıldığına dair izler bulunduğunu kaydetti.

HEKİM BEYANLARI GELMEDİ

Solunum cihazlarının yanlış ayarlanması sonucu akciğerlerde yırtık oluşabileceğine dikkat çeken Dr. Deniz, bilirkişi raporlarını ve hekim beyanlarını beklediğini belirtti. Cihazda bağlantı hatası olup olmadığının ancak cihaza dokunulmadan önce teknik incelemelerle ortaya çıkabileceğini söyleyerek, “Polise geç yansıdı” dedi.

Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz’in gazetemize aktardıkları detaylı şekilde şöyle:

“İddia edilen Pnömotoraks (Akciğer Sönmesi) dediğimiz şey; akciğerde yırtık oluşması göğüs boşluğuna hava çıkması. Biz bu yönde bir bulgu tespit etmedik. İleri tetkik için Türkiye’ye gönderdik.

Bizim bulgumuz bebeğe iki taraftan hem sağından hem solundan tüp takılmış bu da iddia edilen konu ile ilgili bir tespit yapıldığını gösteriyor ancak biz otopside yaptığımız testlerde Pnömotoraks (Akciğer Sönmesi) tespit etmedik. İddia edilen durumla ilgili herhangi bir bulgu tespit etmedik ancak akciğerlerin durumu ile ilgili patoloji raporuna göre tekrar değerlendireceğiz. Raporun ne zaman çıkacağı Türkiye’deki yoğunluğa bağlı. Polis yarın götürecek, uluslararası yazışmalar ancak tamamlanır biliyorsunuz. Yarın elden götürüleceği bilgisi var. Ben polise teslim ettim.

BABA, ALKOLDEN ÖLDÜ DEMİŞTİ

Ben babaya alkol tespiti olduğunu söyledim. Alkol olduğu tespitinde bulunduğumuzu söyledim. Ölüm nedeninin alkole mi herhangi mi organ hastalığına mı ya da basınçlı hava verilmesine bağlı olduğunu henüz bilmiyoruz.

SOLUNUM CİHAZI İDDİASI

Yeni doğan bebekler fenalaştıktan sonra komaya girdiler ve entübe edilmeleri gerekti. Dışardan solunum desteği verilmesi gerekti. Bu da ancak ventilatör denen solunum cihazlarıyla sağlanıyor. Dolayısıyla bebeklere verilecek basınç ile ergene, yetişkine verilecek basınç farklı olur. Eğer siz ayarı yaparken iyi yapmazsanız, bağlantıları iyi yapmazsanız bir anda akciğerlere hızlı şekilde basınçla oksijen verilirse akciğer zarında yırtık meydana gelir ve göğüs boşluğuna serbest hava çıkar, bu da basınç oluşturur ve siz nefes aldıkça akciğerleriniz yeterince genişleyemez ve havasız kalırsınız.

CİHAZDAKİ SORUN TESPİT EDİLEBİLİR Mİ?

Cihaza dokunulmadan önce bir tespit yapılabilir. Bir uygulama yaptınız kötü sonuç ortaya çıktı, bu ortaya çıktığında teknik elemanlar cihazı inceler, bağlantı hatası var ise bunu ancak iddia edebilirsiniz. Geç yansıdı polise.

Polis eşliğinde cihaz üzerinde bir inceleme yapıldı sağlık teknik elamanları tarafından. Bilirkişi raporu, hekim beyanları ile birlikte ulaştırılınca sağlıklı yorum yapabilirim.

GÖĞÜS TÜPÜ NEDEN TAKILDI?

Bebekte alkol tespiti yapıldı, cihazla ilgili ya da bebekte Pnömotoraks (Akciğer Sönmesi) geliştiğine dair benim bulgum yok ancak bebeğe göğüs tüpü takıldığına dair izler var. Bu da bu müdahalenin yapıldığını gösteriyor. Doktorların bunu yapma gerekçesine dair bende bilgi yok. Bu rapor elime ulaşınca yorumu ancak öyle yapabilirim.

Bana bazı bilgiler geldi ama Pnömotoraks gelişmesiyle ilgili bir bilgim yok. Polisten istedim bu bilgileri. Onları değerlendirip otopsi raporu geldiğinde kesin sonuca ulaşacağız.”

KAYNAK: Bugün Kıbrıs/Emine Yüksel