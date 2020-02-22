Çıkan dizini yumruklayarak yerine taktı, 90 dakika sahada kaldı!

İskoç Kadın Futbol Takımları St. Mirren ile Inverness arasındaki mücadeleye St. Mirren takımı kaptanı Jane O'Toole'un sakatlığı damga vurdu. İkili mücadelede yere düşen ve dizi çıkan Jane O'Toole, yumruklayarak çıkan dizini yerine taktı ve 90 dakika boyunca mücadelede forma giydi. O anlar sosyal medyaya damga vurdu.

St. Mirren takım kaptanı Jane O'Toole bir ikili mücadele sırasında yerde kaldı. Yere düştükten sonra dizinin yerinden çıktığını gören O'Toole ilginç bir tedavi yönetmi uyguladı. Kaptan yerinden çıkan diz kapağını yumruk atarak yerine soktu. Acılar içinde yer kalan O'Toole'ye hemen müdahale edildi.

Bu sakatlığına rağmen Jane O'Toole inanılmaz bir şekilde ayağa kalktı ve 90 dakikayı tamamladı.

Herkesi şok etti

Maçın ardından takım sözcüsü yaptığı açıklamada şunları söyledi; 'Kaptanımız zor olanı yaptı. Maç sırasında çıkan dizini nasıl yerine taktığına bakın. Güçlü bir kadını asla yere seremezsiniz. O da ayağa kalktı ve 90 dakika oynadı.' açıklamasını yaptı.

Rakipten saygı

Rakip takım Inverness sosyal medyadan bir paylaşım yaparak 'Dizi çıktıktan sonra yumruklayarak yerine sokan Jane O'Toole'ya büyük saygı duymak gerek.' açıklaması yaparak rakip kaptana saygısını gösterdi.

Maçı ise Inverness takımı 7-0 kazandı.

22/02/2020 15:26