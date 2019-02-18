Ciklos’ta korkutan kaza
Lefkoşa-Girne anayolunun Ciklos mevkiinde dün sabaha yakın meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.
18/02/2019
Kaza saat 01:50 raddelerinde meydana geldi. Girne istikametine doğru seyreden 34 yaşındaki Mehmet Zeki Eren, yönetimindeki ZML 585 plakalı araçla sağa meyilli virajı döndükten sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan dışarıya çıkarak banket dışında bulunan beton sete çarptıktan sonra 1 metre derinliğindeki su kanalına vurdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Kaynak: halkinsesi.com