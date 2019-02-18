HABER KIBRIS

Ciklos’ta korkutan kaza

Lefkoşa-Girne anayolunun Ciklos mevkiinde dün sabaha yakın meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

ads
18/02/2019

Ciklos’ta korkutan kaza

Kaza saat 01:50 raddelerinde meydana geldi. Girne istikametine doğru seyreden 34 yaşındaki Mehmet Zeki Eren, yönetimindeki ZML 585 plakalı araçla sağa meyilli virajı döndükten sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan dışarıya çıkarak banket dışında bulunan beton sete çarptıktan sonra 1 metre derinliğindeki su kanalına vurdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Kaynak: halkinsesi.com

 

Bu habere tepkiniz:
TAGS: ciklos, kaza, haber
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.