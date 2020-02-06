Ciklos’ta korkutan yangın!

Haber Kıbrıs-Özel

Lefkoşa - Girne Anayolu üzerinde bulunan Ciklos mevkii yakınlarında askeri bölge içerisinde yangın çıktı.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgiye göre askeri bölge içerisinde meydana gelen yangın kısa sürede itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangının meydana geldiği bölgeye Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar gitti.

Akıncı ve Tatar’ın bölgede incelemelerde bulunduğu gelen bilgiler arasında. Yangın nedeniyle polis askeri bölgeye ulaşan dağa çıkış yolunu trafiğe kapattı. Öte yandan yangının çıkış nedeni halen daha araştırılıyor.

06/02/2020 00:49