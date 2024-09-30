Çıkmaz Sokak yeniden hayat buluyor

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30/09/2024

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Çıkmaz Sokak yeniden hayat buluyor

 

2013 yılında Lefkoşa Surlariçi'nde bir heycanla başlayan, eğlence anlayışına farklılık getiren ve Lefkoşa Surlariçi'nin bugünkü halini almasına çok büyük destek olmuş olan Çıkmaz Sokak Partileri, Lefkoşa Surlar içinde INDIGO Bar bahçesinde yeniden hayat buluyor.

4 Ekim Cuma gecesi saat 21:00'de kapılarını siz değerli Çıkmaz Sokak severlere açacak mekanda ülkemizin besteci ve yorumcu özelliklerini birlikte barındıran, Kıbrıs ve Türkiye'de müziği ile çok büyük başarılara imza atmış FİKRİ KARAYEL konseri yer alacak.

Fikri Karayel konseri öncesi ve sonrasında Dj Özcan Dinç'in setlerinin yer alacağı geceye tüm müzik ve eğlence severler bekleniyor.

30/09/2024 16:11
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TAGS: haber, kıbrıs
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