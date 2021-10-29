Çikolata kistleri erken yaştaki kızları da etkiliyor

Ülkemizde yaklaşık olarak 2 milyon kadında olan, her 10 kadından 1 tanesinde görülen çikolata kisti ilerlemesi durumunda bir kadının sosyal hayatını ve psikolojisini ciddi etkilemektedir. Şiddetli ağrı, bel veya ayaklarda ağrı, düzensiz adet dönemi yanı sıra kısırlık çikolata kisti nedeniyle yaşanmaktadır. Birçok kadının gebe kalamadığından doktora başvurduğu zaman tetkiklerinde çikolata kisti tanısı almaktadır.

Soğan kürü ile çikolata kisti tedavisi

Çikolata kisti soğan suyu ya da başka bitkisel tedavi yöntemleriyle geçmesi ya da gerilemesi gibi yanlış bir inanış bulunmaktadır. Bu tür gerçekle alakası olmayan inanışlar sebebiyle birçok hastanın tedavisi gecikmekte ve ilerlemesi söz konusudur.

İlk adetini gören genç kızlarda çikolata kisti oluşmaya başlayabilir. Genç kızlarda erken tanı konulmasıyla birlikte ilerde olabilecek rahatsızlıkların önüne geçilebilir. Genç kızlarda adet döneminde pelvik bölgede şiddetli ağrının yaşaması dışında da adet dönemi dışında da pelvik ağrısı olabilir.

Şiddetli ağrı, düzensiz adet gören genç kızların mutlaka erken tanı için doktora gitmelerini öneriyoruz. Şiddetli ağrı sebebiyle yataktan çıkamayan genç kızların sosyal hayatlarından, okul yaşamlarından, spor faaliyetlerinden geri kalmaktadır. Her 10 kadından 1 tanesinde olan çikolata kisti özellikle ailesindeki kadınlarda varsa mutlaka ağrılı adet dönemi olan genç kızlarında şüphelenerek doktora gitmeleri gerekiyor.

İlk kez adet gören bakire bir genç kızın özellikle ailesinde de çikolata kisti varsa kendisinde de oluşma ihtimali vardır. Çikolata kisti adet olmaya başlayan bir genç kızda oluşabilir. Sıklıkla şiddetli ağrı yaşayan ve düzensiz adet dönemleri olan genç kızların erken tanı alması önemlidir. Yaşadığı ağrıların ağrı kesici ilaçlar alarak ağrıyı dindirmek geçici bir çözüm olacaktır.

Bakirelerde görülen çikolata kisti erken tanı aldığında çikolata kisti ilerlemeden tedavisi daha kolay olacaktır. Bakirelerde çikolata kisti olmaz gibi bir yanlış düşünce vardır. Bu nedenle ilk adet gördüğü andan itibaren çikolata kisti olabilir.

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29/10/2021 15:49