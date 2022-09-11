Cildi aydınlatan doğal maskeler

Aydınlık, parlak ve her zaman sağlıklı görünen bir cildin hayâlini kuruyorsanız doğal maskelere bir şans verebilirsiniz. Cilt lekelerini açan ve ciltteki kusurları gideren doğal maskeler sayesinde cildinizi onarabilirsiniz. Parlak ve aydınlık bir cilt için profesyonel ürünlere para harcamadan evde kolayca maske yapabilirsiniz. Cildi aydınlatan doğal maskeleri sizler için araştırdık.

Cilt yapısına ve ihtiyacına göre dışarıdan temin edebileceğiniz birçok maske bulunur. Ancak cilt bakımında kullanacağınız maskeleri evde bulunan malzemelerle de kolayca hazırlayabilirsiniz.

Tamamen doğal olan bu maskeler sayesinde her zaman aydınlık bir görünüm elde edebilirsiniz.

CİLDİ BEYAZLATAN YOĞURT MASKESİ

Yoğurt cildi besler ve cildin doğal nem ihtiyacını karşılar. Cilt lekelerinden şikayetçiyseniz yoğurt maskesini düzenli olarak uygulayabilirsiniz. Yaklaşık 30 gün boyunca uygulayacağınız yoğurt maskesi sayesinde parlak bir cilt elde edebilirsiniz.

1 kasenin içerisinde yoğurt ekleyin.

Temiz cildinize eşit miktarda sürün.

Kuruyana kadar bekleyin ve ardından durulayın.

Haftada 1 ya da 2 kez uygulayın.

AYDINLATICI LİMON MASKESİ

Limon muhteşem bir C vitamini kaynağı olarak bilinir. Limon, ciltte meydana gelen akne, sivilce ve siyah nokta gibi sorunları giderir. Yeniden oluşmasını engeller.

Limon ciltteki koyu lekelerin görünümünü hafifletir ve daha eşit bir cilt tonuna ulaşmanıza yardımcı olur. Cildinize düzenli olarak limon kullanarak aydınlık bir cilde sahip olabilirsiniz.

Limonu ortadan ikiye bölün.

Cildinizde lekelerin bulunduğu bölgelere sürün.

20-25 dakika cildinizde bekletin.

Daha sonra ılık su ile durulayın.

Haftada 2-3 kez düzenli olarak uygulayın.

NEMLENDİRİCİ AVOKADO MASKESİ

Avokado özellikle kuru ciltler üzerinde çok etkilidir. Cildi derinlemesine nemlendiren avokado dış etkenlere karşı daha güçlü hale getirir. Avokado cildi onarır ve cilt kusurlarını giderir. Avokado maskesi ile cildiniz parlak ve aydınlık olabilir.

Yarım avokadoyu iyice ezip bir tatlı kaşığı balla karıştırın.

Karışımı temiz cildinize sürün.

Avokado maskesini 10-15 dakika cildinize bekletin.

Daha sonra durulayın.

Haftada 2-3 kez tekrar edin.

PİRİNÇ MASKESİ

Pirinç yüzyıllardır cildi aydınlatıcı özelliği sayesinde özellikle Kore cilt bakımında çok sık kullanılır.

Pirinç maskesi cilt lekelerini açar ve cildi beyazlatır. Eşit bir cilt tonuna sahip olmanıza yardımcı olur. Pirinç maskesi ile aydınlık bir cildiniz olabilir.

Pirinç maskesi için;

2 çorba kaşığı hakiki bal ve 1 yemek kaşığı kadar pirinç ununu karıştırın.

Bir fırça yardımıyla bu maskeyi tüm yüzünüze sürün.

10-15 dakika maskeyi cildinizde bekletin.

Ardından cildinizi bol ılık suyla durulayın.

Maskenin ardından cilt tipinize uygun bir nemlendirici kullanın.

Haftada 1 ya da 2 kez cildinize uygulayın.

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11/09/2022 20:33