Cildi derinlemesine temizleyen doğal maskeler

Sağlıklı ve pürüzsüz bir cilt için cildinizi düzenli olarak temizlemeniz gerekir. Cildinizi temiz tutmadığınızda yağ, kir e makyaj kalıntıları gözenekleri tıkayarak cilt sorunlarına sebep olur. Tüm bu sorunları engellemek için cildi derinlemesine temizlemek gerekir. Cildinizi jel ya da köpükler ile temizlemek yeterli gelmez. Doğal maskeler yaparak cildinizi tamamen arındırabilirsiniz.

Evdeki malzemelerle cildinizi yağ, kir ve makyaj kalıntılarından arındırabilirsiniz. Her cilt tipinin rahatlıkla uygulayabileceği doğal maskelerle cildinizi her an temiz tutabilirsiniz. Cildi temizleyen bu maskelere bir şans verin.

YOĞURT VE LİMON

Yoğurt ve limon maskesi sayesinde gözeneklerin temizlenmesini sağlayabilirsiniz.

Bu maske ayrıca gözenekleri sıkılaştırarak daha pürüzsüz bir cilt elde etmenize yardımcı olur. Cildi canlandırır ve mat görünümünü ortadan kaldırır. Akne, sivilce ve siyah nokta gibi sorunları çözer.

1 yemek kaşığı yoğurt ve birkaç damla limon suyunu güzelce karıştırın.

Karışımı temiz cildinize sürün.

10-15 dakika cildinizde bekletin.

Daha sonra ılık su ile durulayın.

Haftada 1-2 kez düzenli olarak uygulayın.

SALATALIK VE BAL MASKESİ

Salatalık ve bal maskesi cildi yağdan arındırır. Cildin aydınlık ve temiz olmasına destek olur.

Gözenekleri temizleyerek cilt sorunlarının oluşmasını engeller. Cildi kaybettiği nemini geri kazandırır.

Cildi nemlendirdiği için dış etkenlere karşı daha güçlü hale getirir. Salatalık maskesini evde çok kolay bir şekilde cildinize uygulayabilirsiniz.

1 tatlı kaşığı bal ve 2 yemek kaşığı rendelenmiş salatalığı karıştırın.

Hazırladığınız karışımı temiz cildinize sürün.

15-20 dakika cildinizde bekletin.

Daha sonra ılık su ile durulayın.

Düzenli olarak haftada 1-2 kez tekrar edin.

NAR SUYU

Nar suyu cilt üzerinde mucize özellikler taşır. Müthiş bir antioksidan kaynadığı olan nar suyu, cildi besler. Cilt hücrelerini yenileyerek cildi onarır. Ciltte oluşan yaraları ve tahrişleri giderir. Cildi temizlediği için iltihaplanmayı önler. Akne, sivilce ve siyah noktaları kısa sürede kurutur.

2 kaşık narı, 1 tatlı kaşığı yulafı ve 1 çay kaşığı balı blenderden geçirin.

Karışımı cildinize sürün ve 10 dakika bekletin.

Cildinizi çok hafif ovalayın ve ılık su ile durulayın.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çayın cilde faydaları saymakla bitmez. Yeşil çay, tonik olarak kullanıldığında cildi arındırır ve temizler. Cilt kusurlarını ortadan kaldırmanıza yardımcı olur. Cildi tamamen yağdan arındırdığı için gözeneklerin tıkanmasını engeller.

Yeşil çayı sıcak suda demleyin ve sıcağının geçmesi için bekleyin.

Önce soğuyan poşetle yüzünüze masaj yapın.

Ardından demlenen yeşil çay suyunu pamukla alın ve tüm cildinizi silin.

Bu işlemi cildinize her gün uygulayabilirsiniz.

05/09/2022 20:40