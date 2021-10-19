Cildinizde bu belirtiler varsa kalbiniz sinyal veriyor olabilir!

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19/10/2021

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Cildinizde bu belirtiler varsa kalbiniz sinyal veriyor olabilir!

Cildimiz birçok hastalığın sinyallerini taşır. Çoğu hastalıkta erken tanı ve tedavi hayati rol oynağı düşünülürse bu sinyalleri iyi okumak ise bize kalıyor. Cildinizde sayacağımız belirtiler varsa mutlaka önleminizi alın. İşte detaylar…

Ateroskleroz en basit anlatım ile damar duvarında yağ birikmesidir ve genetik, beslenme, hareket gibi birçok faktörün rol oynadığı ilerleyici bir hastalıktır. Ateroskleroz kalp damarları ile birlikte beyin damarları, bacak damarları, böbrek ve barsak damarları öncellikli olmak üzere vücuttaki bütün damarları etkiler. Kişiden kişiye de öncelik sırası değişir. Damarlar dışında kalp kasını veya kalp kapakları etkileyen hastalıklar da kalp yetmezliği veya ritim bozuklukları olarak da karşımıza çıkabilir.

 

19/10/2021 21:35
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TAGS: Cildinizde bu belirtiler varsa kalbiniz sinyal veriyor olabilir!
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