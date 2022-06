Cildinizi 10 yaş genç göstermenin 10 yolu

Vücudunuzdaki en büyük organ olarak cildiniz yalnızca dış görünüşünüzün temelini oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda vücudunuzun tahriş edici maddelere ve toksinlere karşı birincil savunmasıdır. Bu, yaşlandıkça cilt bakımını birinci öncelik haline getirmek için fazlasıyla yeterli bir neden. 40'lı, 50'li, 60'lı yaşlarınıza ve ötesine geçmek, parlak bir ışıltıyı sürdürmek kolay değildir ancak daha fazla makyaj yapmak veya gençken işe yarayan aynı ürünleri ve cilt bakım stratejilerini kullanmak sorununuzu çözmez. İşte cildinizin 10 yaş daha genç görünmesi için 10 ipucu.

CİLT HÜCRELERİNİ NEMLENDİRİN

Vücudunuzdaki hücreler nemsiz kaldığında küçülürler ve cildiniz ışığı çok iyi yansıtan o sıkı, canlı cilayı kaybeder.

Kadın ve erkek ayırt etmeden cilt nem ister. Cilt hücrelerinizi nemle tutmak daha canlı ve genç bir görünüm sağlar.

Cildinizin nem kapasitesini güçlendirerek daha genç bir görünüm elde edebilirsiniz. Bunun için,

-Bol su tüketmelisiniz,

­-Cildinizi güneşten korumalısınız,

-Her gün en az 2 defa nemlendirmelisiniz,

-Hyaluronik asit içeren serumlar cildin nem tutma kapasitesini yükseltebilirsiniz

Cilt tonunun iyileşmesi ve ince çizgilerin ve kırışıklıkların azalmasında gözle görülür sonuçlar göreceksiniz.

TOKSİNLERDEN KURTULUN

Dışarıdan ve içeriden nemlendirerek cilt bakım rejiminize bir-iki vuruş ekleyin. Buzlu suyla dolu yalıtımlı bir su şişesini her zaman yakınınızda tutun, gün boyunca yudumlayın ve yeniden doldurun.

Sadece soda veya kahve gibi susuz kalan içeceklerin günlük alımını azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda toksinleri ve atıkları da sisteminizden atmış olacaksınız.

-Vücuttaki toksinleri atmak için bol su içmelisiniz,

-2-3 günlük meyve sebze detoksları yapabilirsiniz,

-Her gün yeşil çay tüketerek toksinlerle savaşabilirsiniz.

GÖZENEKLERİ KÜÇÜLTÜN

Kısa zamanda cildinizin daha genç görünmesini istiyorsanız, cildinizin bebeksi bir pürüzsüzlüğe kavuşmasını sağlamak için gözeneklerinizi küçültün. Bunun için gözeneklerin arınmasını sağlamak önemlidir, gözeneklerin küçülmeye başlaması zaman alır, sabırlı olun.

­-Sabah akşam cildinizi arındırın, gözenekleri açın

-Komedojenik (gözeneklerin tıkayan) ürünler kullanmayın

-Limon maskeleri deneyin

-Haftada 2 defa peeling uygulayın

-Makyajınızı mutlaka temizleyin

­CİLDİNİZ İÇİN BESLENİN

Menülerinizi, şişkinliğe ve kuru cilde neden olma eğiliminde olan, antioksidanları yüksek, tuzu ve koruyucuları düşük yiyeceklere göre planlayın.

Somon, ton balığı ve alabalık, omega-3 yağ asitleri sağlarken, fındıklar E vitamini ve doğal yağlar ile doludur.

Avokado ve tatlı patatesler besinlerle yüklüdür ve salatalık ve karpuzdaki yüksek vitamin, mineral, faydalı yağ asitleri ve su içeriği onları yerel çiftçi pazarında ideal seçimler haline getirir.

GÜNLÜK C VİTAMİNİ

C vitamininin vücudun büyüme ve kendini onarma yeteneği için gerekli olduğunu uzun zamandır biliyoruz.

C vitamini vücutta depolanmaz, günlük yeterli c vitamini alımı cildinizi kısa zamanda parlak ve canlı gösterecek. Her gün C vitamini içeren gıdalar tüketin

İnce çizgileri ve kırışıklıkları eksfoliye eden ve önleyen bir kolajen güçlendirici ve cilt parlatıcı bir C vitamini serumu ile dışarıdan faydalar elde edin.

Antioksidan koruma, serbest radikal hasarıyla savaşır ve göz altı halkalarını ve düzensiz pigmentasyonu en aza indirmek için hücre döngüsünü hızlandırır.

DOĞAL YAĞLAR KULLANIN

Haftalık bakım rutininiz içerisine doğal yağları da ekleyin. Nemlendiricinizin üzerine süreceğiniz cilt için iyi olan doğal yağlar, cilt sorunlarıyla mücadele eder, cildin beslenmesini sağlar.

Cildiniz için ideal bir yaşlanma karşıtı yağ arıyorsanız şunları deneyin;

-Üzüm çekirdeği yağı

-Jojoba yağı,

-Argan yağı,

-Kayısı yağı,

-Tatlı badem yağı,

GÖZ ÇEVRENİZİ ŞIMARTIN

Kaz ayağı ve şişkinlik gibi yaşlanmanın en erken belirtilerinden bazıları, en çok gözlerinizin çevresinde görülür.

Cildinizin hızla daha genç görünmesini istiyorsanız göz çevrenizdeki şişliklerden kurtulmanız gerekir. Botanikler ve antioksidanlar, daha fazla esneklik ve sıkılık için doğal kolajen üretimini artırır.

-Bol su tüketin

­-Düzenli uyuyun, doğru bir yastık seçin,

-Toksit gıdalardan uzak durun,

-Göz çevresine özel bir krem edinin,

-Soğuk press ile göz çevrenizdeki kan dolaşımını hızlandırın.

DAHA ÇOK GÜLÜMSEYİN

Neşeli bir görünüm ile iyi sağlık ve uzun ömür arasındaki bağlantılar şaşırtıcı değil, ancak giderek artan bir araştırma grubu, iyimserliğin daha genç bir görünüm de sağlayabileceğini gösteriyor.

Arkadaşlarınızla ve iş arkadaşlarınızla gülmek için zaman ayırarak ve çözüm odaklı, bardağın yarısı dolu bir bakış açısıyla zorluklarla yüzleşerek günlük rutininizde pozitifliğin gücünden yararlanın.

GÜNEŞ IŞINLARINDAN KORUNUN

Sporda dedikleri gibi, en iyi savunma iyi bir hücumdur ve bu cilt bakımı için de geçerlidir. Bu nedenle, güneşten korunma stratejilerinizi plaj mevsiminden çok önce ayarladığınızdan emin olun. Amaç, kırışıklığa ve yaşlanmaya neden olan UVA ve UVB ışınlarına maruz kalmayı minimumda tutarken güneş ışığının ve açık havanın keyfini istediğiniz kadar çıkarmaktır.

SPF 30 ila 50 güneş koruyucuyu, açıkta kalan alanlarda sürekli kapsama için bolca ve sık sık uygulayın.

STRESİNİZİ AZALTIN

Kümülatif stres yaşlanmayı hızlandırır , ancak dayanıklılık yavaşlatır. Bulgular arasında, araştırmacılar artan kümülatif stresin, kronolojik yaşlanmaya kıyasla hızlandırılmış yaşlanma ve insülin direnci gibi biyolojik belirteçlerde artış ile ilişkili olduğunu belirlediler.

Daha genç görünmek için stresi azaltın.

18/06/2022 15:50