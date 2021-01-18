Cildinizi Güçlendirmek İçin 3 Adımlı Kılavuz

"Güzellik ve sağlık konusunda sık sık 'güçlendirme' konusundan bahsediyoruz. Mesela kaslarımızı güçlendirmek için antreman yapmamız gerektiğiniz ya da bağışıklığımızı güçlendirmek için sağlıklı ve dengeli beslenmemiz gerektiğini biliyoruz. Peki ya cildinizi nasıl güçlendireceğinizi biliyor musunuz?"

1. Cildinize ihtiyacı olan besinleri verin

Güç, yakıt gerektirir. Cildiniz için yakıtı lipit katmanınızı yenileyen, antioksidan özelliklerle koruyan ve hücresel enerjiyi koruyan, cildi destekleyen besinlerle dolu bir beslenme düzeni ile sağlayabilirsiniz. Sağlıklı yağlara, renkli meyvelere ve sebzelere öncelik veren bir beslenme programı uygulamalısınız.

Doğru beslenmenin yanı sıra takviyeler de cildi güçlendirmede oldukça önemlidir. Seramidler, cilt yapınızın hayati bir parçası olan ve ciltte doğal olarak bulunan, nemi kapatmaya ve bir bariyer oluşturmaya yardımcı olan polar lipitlerdir.

Fitoseramidler, bitkilerden elde edilen muadilleridir. Yapılan çalışmalarda, üç ay boyunca fitoseramid açısından zengin buğday özü yağı takviyesi alan kuru cilde sahip katılımcıların, cilt nemlenmesinde % 35'e varan bir iyileşme gördüler.

2. Topikallerle koruyun

Cildinizi doğru besinler ile besliyorsunuz. Bu atılacak ilk adımdı. Şimdi ise sırada cildi doğru topikaller ile korumak var. Topikaller ile antioksidanlar ve SPF gibi korumaları kastediyoruz.

Cilt bariyeri, cildi güçlü kılan şeydir. Bizi mekanik yaralanma, düşük nem, soğuk, ısı, güneş, rüzgar, kimyasal maruziyet, bakteriler, virüsler, mantarlar ve diğer patojenlerden cilt bariyerimiz korur. Aağlıklı bir bariyer normal cilt işlevi için kritiktir.

Bu nedenle, doğal yumuşatıcılar, lipitler ve iltihabı yatıştıran bitkiler gibi doğru ürünlerle cilt bariyerini desteklemelisiniz.. Skualen , shea yağı, aloe vera gibi ürünler iyi birer topikal koruyucudur.

Cilt bariyerini korumanın bir diğer önemli adımı da güneş koruyuculardır. Yaz kış demeden güneş koruyucu kullanmak cildinizi güçlendirecek temel unsurlardan biridir. Güneş koruyucuların yanı sıra cildiniz için C ve E vitaminleri de kullanmak bariyerin güçlenmesine destek olur.

3. Cildinizi dinlendirin

Kaslarınız gibi düşünün; vücudunuza dinlenme günleri vermezseniz, onları gerektiği gibi güçlendiremezsiniz. Dermatologlar cildin dinlemeye olan ihtiyacını "Daha azı daha fazladır" sözüyle anlatıyor. Yani, cildinizi bakıma boğmak, sürekli ürün kullanmak, temizlemek, krem sürmek, peeling yapmak vb işlemler bir süre sonra cildinizi yorabilir. Yeteri miktardan fazla bakım yapmayın, gereğinden fazla ürün kullanmayın.

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18/01/2021 09:45