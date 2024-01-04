Cildinizi kışa hazırlamak için 7 öneri

Yeni yıl ılık denebilecek bir havayla karşılanmış olsa da ocak ayının ortaları itibariyle kış tam anlamıyla kendini göstermeye başlıyor. Hava değişimi ve sert soğuklar halihazırda pek çok hastalığı beraberinde getirirken, beklenen daha soğuk ve rüzgârlı günlerin cildimiz için de büyük bir problem haline dönüşebileceğine dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hazal Sönmezler Selek, “Soğuk ve rüzgârlı havanın etkisiyle cilt çok daha hızlı bir şekilde kuruyor, cilt bariyeri zayıfladığı için dış etmenlere karşı daha duyarlı hale geliyor ve çeşitli hasarlar alma olasılığı artıyor” açıklamasında bulundu.

Kış döneminde cilt kuruluğu sebebiyle egzama, atopik dermatit ve seboreik dermatit gibi dermatolojik hastalıklarda alevlenmelerin arttığını vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hazal Sönmezler Selek, cilt bariyerini güçlendirmek ve cildin daha az hasara maruz kalmasını sağlamak için önerilerde bulundu:

Uzun ve sıcak duşlar almaktan kaçının. Özellikle kuru bir cildiniz var ise duş alırken cildinizi kurutmayacak ve parfüm, sls, paraben içermeyen duş jellerini tercih edin. Her duştan sonra cildiniz hafif nemli iken, suyu cilde hapsetmek için nemlendirici kullanmayı unutmayın. Yüzünüz için kullandığınız cilt bakım ürünlerini mevsimlere göre değiştirmeniz gerekebileceğini unutmayın. Örneğin kullandığınız yıkama ürünü cildinizi bu dönemde fazla kurutuyorsa daha az kurutucu bir yıkama ürününe geçin, yüzünüze uyguladığınız nemlendiriciyi cildinizde kuruluk oluşuyorsa yoğunlaştırın veya uygulama sıklığınızı arttırın. Kışın etkisi ile ellerde de kuruluk ve egzama görülebileceğinden ellerinizi çok sıcak suyla yıkamaktan kaçının, mümkün olduğunca az kolonya ve dezenfektan kullanmaya çalışın. Her el yıkama sonrasında gliserin veya seramid gibi içerikler barındıran parfümsüz nemlendiriciler tercih etmek cilt bariyerine katkı sağlayacaktır. Haftada 2 gece ellerinize vazelin uygulayıp pamuklu egzama eldiveni giydikten sonra sabaha kadar bekleyin, bu sayede elleriniz kış şartlarına daha dayanıklı olacaktır. Dudaklarınızı parfüm ve renklendirici içermeyen nemlendirici dudak balmları ile nemlendirin. Bu ürünleri tercih ederken güneş koruma faktörü içerenleri tercih etmeniz aynı zamanda dudaklarınızı güneşten korumanızı da sağlayacaktır. Kuruluk şikâyeti ile dudaklarınızı yalamanız, durumu daha da kötüleştireceğinden bu alışkanlığınızdan var ise vazgeçin. Kış mevsiminde ev ve iş yeri gibi kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirildiği için bu ortamlardaki sıcak ve kuru havanın etkisiyle ciltte kuruluk artabiliyor. Bu sebeple uzun zaman geçirdiğiniz kapalı mekanlarda hava nemlendiricileri kullanmaya özen gösterin. Kış döneminde de cilt sağlığınız için güneş koruyucunuzu kullanmanız gerektiğini unutmayın.