Çıldır: 2022, üretim ve ekonomik kalkınma yılı olsun

DP Genel Başkan Yardımcısı, Lefkoşa Milletvekili Adayı Mehmet Çıldır, Kıbrıs Türk halkının yeni yılını kutladı.

2022 yılının devletimiz, milletimiz, ailelerimiz ve sevdiklerimizle beraber güzelliklerle geçmesini dilediğini kaydeden Mehmet Çıldır, 2022 yılının üretim ve ekonomik kalkınma yılı olmasını diledi.

23 Ocak seçimleri sonrası hedeflerinin huzur ve sağlık içinde değerlerimiz ve geleceğe yön vermek olduğunu kaydeden DP Lefkoşa Milletvekili Adayı Mehmet Çıldır, DP olarak üretim ve kalkınma amacıyla yeni yılda da çalışacaklarını kaydetti.

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01/01/2022 17:33