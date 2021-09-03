Çıldır güven tazeledi

Mehmet Çıldır bu akşam tek aday olarak seçime girdiği Gönyeli Spor Kulübü Genel Kurulu’ndan güven tazeleyerek çıktı. Çıldır yenilenen yönetimi ile göreve devam edecek.

Yönetim kurulu listesi şöyle: Mehmet Çıldır, Hülya Akbil, Sinem Baştaş, Ali Çaluda, Osman Emiroğlu, Yılmaz Behlül, Ahmet Kocayiğit, Mustafa Akyön, Musa Aytun, Ali Tunçtaşlı, Yusuf Hacı, Ahmet Kurtcu, Oğuz Kılan, Necati Çoban, Ahmet Balıkoğlu ve Sedat Sedatgil.

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03/09/2021 22:01